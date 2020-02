Top secret: wij hebben James Bond-walhalla gevonden, maar zelfs de meesterspion zal het niet vinden

Genkenaar Ivo Hendrikx bezit één van de grootste James Bond-verzamelingen ter wereld. Met unieke decorstukken, originele kledij, drie Bond-auto’s en duizenden al dan niet gesigneerde attributen. Een deeltje van zijn verzameling is in april te zien in de stedelijke bibliotheek van Leuven.

Ivo Hendrikx is bereid ons een blik te gunnen in zijn James Bond-walhalla, op voorwaarde dat we niet verklappen waar zijn persoonlijk museum is gehuisvest en dat we geen vragen stellen over de waarde ...