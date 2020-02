Foto-album van de Belgische vriendin van alle Hollywoodsterren duikt op in Mortsel, en niemand weet hoe dat komt: “Maar ze was er heel fier op”

Mortsel -

Maria Van Staeyen. Of beter: Maria Snoeys-Langler - de namen van haar twee echtgenoten. Zo heet de mysterieuze vrouw die woensdag opdook in een fotoalbum die in een kringloopwinkel in Mortsel werd binnengebracht. Ze stond op elke foto, samen met een Hollywoodster, de ene nog beroemder dan de andere. Maar niemand weet hoe die foto’s in Mortsel terecht zijn gekomen. Maria woonde in Los Angeles sinds de jaren vijftig en heeft in ons land geen familie meer die nog leeft.