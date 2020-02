Reporter Frank Poosen vindt dat we niet altijd met ernst en afgekloven feiten tevreden moeten zijn: de zin van onzin

Laatst liet ik me weer eens die eeuwige zinsnede “Wat een onzin!” ontvallen. Dat overkomt me wel vaker, zeggen mensen die met me opgezadeld zitten. Geen idee welk ergernisje me die keer te pakken had, maar het was ongetwijfeld iets heel ernstigs en behoefde weinig bijkomende uitleg. Behalve dat die onzin levensnoodzakelijk is.