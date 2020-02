Lyon en PSG ontmoeten elkaar in halve finales Franse beker

Het Olympique Lyon van Jason Denayer zal het in de halve finales van de Franse beker moeten opnemen tegen het PSG van Thomas Meunier. Zo wees de loting op donderdag uit. PSG kende woensdag weinig moeite met Dijon in de kwartfinales (1-6) en Lyon haalde het diezelfde dag met 1-0 van Marseille.

In de andere halve finale staat al zeker Rennes, dat makkelijk afstand nam van vierdeklasser Belfort op dinsdag (0-3). De tegenstander is de winnaar van het duel tussen de vierdeklasser SA Épinal, de killer van Rijsel in de achtste finales, en Saint-Étienne. Die wedstrijd wordt donderdagavond nog gespeeld.

De wedstrijden van de halve finales staan gepland op 3 en 4 maart.