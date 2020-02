Magnette is onderhandelingen met De Wever beu: “Ik vraag me af of het nog wel zin heeft om met N-VA te onderhandelen”

Met N-VA onderhandelen bestempelt PS-voorzitter Paul Magnette als een “beproeving”. En eentje die lang genoeg heeft geduurd. Na “duizenden uren vergaderen zonder vooruitgang” zal het partijbestuur van de Franstalige socialisten zich maandag buigen over de vraag of dat nog wel zin heeft. “Ik begin me die vraag meer en meer te stellen”, zegt Magnette.