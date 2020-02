REACTIES. Genk-coach Wolf spreekt van een “85 % strafschop”, bij Antwerp konden ze “het niet zien”

Na het 1-1 gelijkspel was vooral veel te doen om de penaltyfase. Scheidsrechter Jan Boterberg zag geen graten in de actie van Seck en Bolat en gaf geen strafschop voor de bezoekers. De reacties zijn verdeeld.

Ritchie De Laet: “Kon niet zien of het penalty was”

“Het was een wedstrijd van twee helften. Zij scoren bij hun eerste kans een goal maar daarna hebben wij verschillende kansen en konden we scoren”, aldus De Laet. “Aan de rust veranderden zij hun systeem en daar vonden we moeilijk antwoord op. Zij hadden meer balbezit en waren twintig-vijfentwintig minuten beter. Maar tegen einde van de match namen wij weer over. Het was spijtig dat we niet konden winnen.”

Wat dacht de verdediger van Antwerp van de penaltyfase met Ito? ”Ik kan dat moeilijk zien, “ geeft hij eerlijk toe. “Misschien geeft een andere arbiter wel een strafschop in die fase. We houden een concurrent voor de top-zes op afstand, nu moeten we gewoon onze pijlen richten op zondag.”

Doelpuntenmaker Paul Onuachu: “Leuk om te scoren”

“Het was leuk om te scoren, dankzij die goeie cross van Bongonda”, vertelt Onuachu, maar helemaal tevreden was de Nigeriaan niet.“In de eerste helft waren we niet goed, Antwerp maakte het moeilijk voor ons. In de tweede helft werkte onze tactiek wel voor ons, maar uiteindelijk bleef het bij 1-1. Daar moeten we tevreden mee zijn. We wilden de drie punten maar we mogen niet vergeten dat we op Antwerp speelden.”

Racing Genk-coach Hannes Wolf: “85 procent penalty op Ito”

“We móesten veranderen aan de rust. In de eerste helft gaven we de bal weg en vonden we de ruimtes niet. We scoorden een goeie goal maar daarna was het niet goed. We veranderden het systeem aan de rust en de spelers pikten het goed op. Niet alleen onze tactiek was anders, ook onze attitude. Dat heb je nodig om hier onder druk te spelen”, analyseert Hannes Wolf.

“In de tweede helft kregen we een open match en na tien minuten in de tweede helft kunnen we scoren. Uiteindelijk hebben we ook nog geluk want Thomas Didillon redt nog ballen. Al bij al is dit een verdiend punt. Hoe het kwam dat we zo laat wisselden? We kwamen pas laat in de match en ik wilde niet vernietigen wat begon te draaien.”

Wat vond Wolf van de penaltyfase met Ito? “Het lijkt op penalty voor mij. Je kan altijd de kanttekening maken dat het niet honderd procent is natuurlijk. Maar voor mij is het meer wel penalty dan geen penalty. Misschien geen 100 procent, maar dan wel 85 procent penalty.”

Dries Wouters: “Tevreden met een punt”

“In de eerste helft vonden we niet de ruimte aan de bal en aan de bal was iedereen nergens. Na een dramatische eerste helft hebben we ons kunnen herpakken.” Wouters kon niet anders dan tevreden zijn met het punt. “Op voorhand zou iedereen tekenen voor een punt op Antwerp. Het was een geluk dat we 1-0 voor stonden. We hadden een paar keer geluk op het einde maar een punt is terecht en belangrijk voor ons: zondag hebben we een cruciale match tegen Standard in het vooruitzicht. Thuis gaan we dan wel weer voor de drie punten.”