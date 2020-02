Real Sociedad boekt zuinige zege tegen Mirandés in Spaanse beker

Real Sociedad heeft donderdag Mirandés met 2-1 afgehouden in de heenwedstrijd van de halve finales van de Copa Del Rey. Adnan Januzaj speelde het laatste kwartier mee voor de thuisploeg.

Na Real Madrid uit te schakelen in de kwartfinales kreeg de ploeg van Januzaj een wat makkelijker ogende tegenstander voorgeschoteld met tweedeklasser Mirandés. Toch was het opletten geblazen, want de voetbaldwerg schakelde eerder Celta de Vigo, Sevilla en Villarreal al uit.

Sociedad kwam snel op voorsprong met een penaltydoelpunt van Mikel Oyarzabal in de negende minuut. Mirandés wist voor de rust nog te reageren via Matheus Aias (39.), maar Martin Odegaard zorgde enkele minuten later al terug voor de 2-1 (43.). De tweede helft bracht geen verandering meer in het scoreverloop. In de andere halve finale won Athletic Bilbao woensdag met 1-0 van Granada. De terugwedstrijden worden gespeeld op 4 en 5 maart.