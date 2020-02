Feyenoord is laatste halvefinalist in Nederland

Feyenoord heeft zich donderdag als vierde en laatste club geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. De Rotterdammers versloegen sc Heerenveen in het Abe Lenstra-stadion: 0-1.

De treffer kwam na een kwartier spelen op naam van Leroy Fer. De middenvelder scoorde van dichtbij met zijn hoofd, na een goede assist van Marcos Senesi. De Feyenoorders droegen het doelpunt op aan de donderdag overleden materiaalman Carlo de Leeuw. Feyenoord treft begin maart in de halve finales, in De Kuip, tweedeklasser NAC Breda. FC Utrecht en Ajax staan in de andere halve eindstrijd tegenover elkaar.

Feyenoord heeft nu zestien officiële wedstrijden gespeeld onder leiding van Dick Advocaat, die eind oktober Jaap Stam opvolgde. Slechts één van die duels verloor Feyenoord.