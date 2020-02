Pro League heeft tot woensdag om AA Gent en Antwerp om te praten voor tv-contract: enkele dingen kunnen in ruil worden aangeboden

Luciano D’Onofrio is mogelijk een spilfiguur in de verzoeningspoging van de Pro League Foto: Photo News

De Pro League probeert de gelederen te sluiten nadat AA Gent zich had verzet tegen de collectieve verkoop van de mediarechten aan Eleven Sports en Antwerp zich niet akkoord had verklaard met de gebruikte verdeelsleutel voor het tv-geld.

LEES OOK. Eleven Sports haalt voetbalcontract binnen: verandert er iets voor de kijker? Wordt het duurder? En wat met de samenvattingen?

Gisteren was er bilateraal contact tussen de Pro League en beide clubs. Pro League-voorzitter Peter Croonen woonde als voorzitter van Genk de wedstrijd op Antwerp bij. Ook met AA Gent was er overdag contact. Alle betrokkenen hielden de lippen stijf op elkaar. Dat lijkt erop te wijzen dat er in alle stilte aan een oplossing wordt gewerkt.

Om AA Gent en Antwerp mee aan boord te krijgen, kunnen er enkele dingen in ruil worden aangeboden. Een van de mogelijkheden is om Luciano D’Onofrio, sportief directeur van Antwerp, een zitje in de raad van bestuur aan te bieden. Vandaag gaan de gesprekken verder, maandag komt de raad van bestuur van de Pro League samen.

Het huidige bod van Eleven van 103 miljoen euro is geldig tot woensdag. Daarna kan het verlengd worden, maar er moet bekeken worden onder welke voorwaarden.

Het is alleszins een doemscenario dat ­iedereen wil vermijden.