Isolde (46) hangt affiches op om vluchtmisdrijf op te lossen: “Zo’n laffe daad”

Gent - Toen ze vorige week in haar auto op de Brugsesteenweg werd aangereden, reed de automobilist een blokje om en verdween. De Gentse Isolde Audooren (46) hoopt de bestuurder nu te vinden met infoborden die ze zelf op het kruispunt heeft geplaatst.

“Zo’n laffe daad”, zegt Isolde Audooren met een zucht. “Mijn auto is perte totale verklaard door de zekering.”

Afgelopen vrijdag reed om 7.45 uur, op het kruispunt van de Brugsesteenweg en de Jutestraat in Mariakerke, een auto achteraan in op haar wagen. “Ik liep een whiplash op en stapte verward uit”, vertelt ze. “Die meneer was ook uitgestapt en vroeg me of het ging. Hij stelde voor om iets verderop te rijden, omdat we de straat blokkeren. Maar hij heeft langs de Driepikkelstraat een blokje rond gereden en is verdwenen.”

Oproep op Facebook

Audooren besloot zich niet te laten doen en plaatste een oproep op Facebook. Op het kruispunt zelf hing ze verschillende borden met daarop de beschrijving van de man en zijn wagen. “Hij reed met een donkere, kleine wagen”, zegt ze. “De bestuurder is een blanke man met blond haar. Een dertiger van 1,70 meter met een muts en een fluogele veiligheidsjas. Zijn wagen zal sowieso aan de voorkant zijn beschadigd.”

Wie iets heeft gezien of een tip heeft, kan terecht bij de Gentse politie op het nummer 09-266.61.11.