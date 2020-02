Tamsen (14) gaat van de straat naar ‘The Voice kids’: “Mijn klasgenoten wisten niet dat ik kon zingen: ze kennen me als drummer”

Gent / Evergem -

U zag hem misschien al achter zijn piano. In de Belfortstraat tijdens de Gentse Feesten, of de rest van het jaar in de Langemunt. Vanavond ruilt Tamsen Devaere (14) de straten voor het podium van The Voice kids. “Als de coaches zich allemaal omdraaien, dan kies ik voor Sean Dhondt.”