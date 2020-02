Van Årst tot Verschueren: de dertig figuren in de carrière van Michel Louwagie, morgen dertig jaar in dienst van AA Gent

Michel Louwagie ontvangt ons in zijn kantoor bovenaan de Ghelamco Arena. Het is woensdag, 17u15. Een uurtje daarvoor is er een bommetje gedropt in het Belgische voetbal. Antwerp en AA Gent stappen niet mee in een collectieve tv-rechtenverkoop. “Onze chef is niet bepaald blij dat u niets wilt zeggen”, vertellen we na herhaaldelijk vragen naar een reactie. “Eerst onszelf juridisch informeren”, repliceert de algemeen directeur van AA Gent. “Kom, laten we doen waarvoor je gekomen bent.” En dat is een zoektocht starten. Een zoektocht naar de dertig personen die de Gentse carrière van Louwagie, morgen exact dertig jaar in dienst bij de Buffalo’s, gevormd hebben. Bereid u voor op een stevige duik in het verleden.