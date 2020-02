Advocaat pleegt fraude nadat hij cliënt vergat in te lichten over loodzwaar vonnis: “Hij wou zijn nalatigheid verdoezelen”

Mechelen -

Een 68-jarige voormalige Mechelse advocaat stond donderdag zelf terecht wegens schriftvervalsing. De man was vergeten om een cliënt in te lichten over een vonnis, zodat er geen mogelijkheid meer was tot een beroepsprocedure. Om zichzelf in te dekken richtte de advocaat een schrijven naar zijn cliënt en knoeide onder meer met de datum op het papier.