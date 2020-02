“De algemene vergadering van de Pro League lijkt steeds meer op die van de Verenigde Naties”

Misschien had de vergaderlocatie er iets mee te maken. Om het Crowne Plaza-hotel in Diegem te bereiken moet je eerst een onooglijke afslag vinden in het luchthavencomplex van Zaventem. Daarna moet je enkele bochten nemen zoals de crossers in de Superprestige van Diegem. En vervolgens moet je in een moerassig industrieterrein het juiste protserige gebouw uitkiezen. Geen wonder dat sommige clubleiders slechtgehumeurd de vergadering over het mediacontract aanvatten.