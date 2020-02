Trossard betrapt met lachgas

rr

Leandro Trossard heeft zich in nesten gewerkt bij zijn Engelse club Brighton. Er is een video opgedoken waarop de Rode Duivel samen met drie ploegmakkers een ballon met lachgas inhaleert tijdens een avondje uit op winterstage. “De club zal deze zaak intern behandelen”, reageerde Brighton.

Brighton is momenteel op stage in Spanje, waar het zijn laatste deel van de Premier League voorbereidt. De club staat op de vijftiende plaats, maar het degradatiegevaar is nog niet geweken. Trossard werd tijdens een avondje uitgefilmd terwijl hij met Shane Duffy, Pascal Gross en Alireza Jahanbakhsh gefilmd een ballon liet rondgaan.

Leandro Trossard probeert zich bij Brighton in de EK-selectie te knokken van Roberto Martinez. “De bondscoach heeft me gezegd dat als ik blijf spelen zoals ik bezig ben, er kansen voor mij komen”, zei de 25-jarige aanvallende middenvelder in een eerder interview met de club. “Ik heb er vertrouwen in dat mijn debuut snel zal volgen.” (md)