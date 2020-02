Wilmès zoekt steun voor begroting

Premier in lopende zaken Sophie Wilmès (MR) is met verkennende gesprekken bezig bij de politieke partijen om alsnog een volwaardige begroting op te stellen. Tot nog toe werkt de federale regering met een systeem van voorlopige twaalfden, waardoor alles geblokkeerd zit en ook de Europese Commissie ongeduldig wordt. Volgens de laatste prognoses zou het begrotingstekort zonder ingrepen oplopen tot 12 miljard.

De regering in lopende zaken heeft geen meerderheid in de Kamer om een echte begroting goed te keuren. Daarom is Wilmès nu op zoek naar steun buiten haar regering. Volgens een betrouwbare bron zou het nog om verkennende gesprekken gaan. Zo’n goedkeuring ligt politiek gevoelig, want een meerderheid die een begroting goedkeurt, zou in principe evengoed een nieuwe regering kunnen vormen. (pl)