De 100, de 101, de 112 EN NU DE 1733

Waarom is het nummer 1733 in het leven geroepen?

Het is in de eerste plaats een service aan de patiënt om sneller en eenvoudig een arts van wacht te vinden. Met 1733 krijgen we in heel België een uniform nummer om die huisarts van wacht te vinden. Het telefoonnummer 1733 is telkens gekoppeld aan de lokale wachtdiensten.

Word je op 1733 enkel doorverbonden naar de wachtdienst?

“De calltakers zullen ook vaste procedures gebruiken om in te schatten welke hulp je nodig hebt”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van FOD Volksgezondheid. “We vermijden zo onderschatting en overschatting van het medische probleem.”

Wanneer bel je 112 en wanneer bel je 1733?

De FOD Volksgezondheid hanteert een regel: bel 112 als je dringende medische hulp zoekt. Bel 1733 voor niet-dringende medische hulp, maar wanneer je toch niet kan wachten tot het spreekuur van je eigen dokter. Dat zal over het algemeen in het weekend, op feestdagen of ’s nachts zijn.

Wat is de kritiek van de Belgische beroepsvereniging van spoedartsen (BeCEP)?

Jan Stroobants spoedarts “Telefonisten zullen beslissen of je naar het ziekenhuis moet of gewoon kan wachten tot je naar je arts kan”

“We hebben niks tegen het telefoonnummer 1733, als dat enkel en alleen gebruikt wordt om te weten waar ze de huisarts van wacht vinden”, zegt spoedarts Jan Stroobants. “We hebben wel problemen met de bijkomende invulling: telefonistes die niet medisch opgeleid zijn, zullen beslissen of een patiënt naar een huisarts van wacht of toch naar het ziekenhuis moet gaan of best gewoon kan wachten tot het volgende spreekuur van zijn eigen arts.”

“In het buitenland hebben ze daar bijzonder slechte ervaringen mee. Ook Belgisch onderzoek van de UAntwerpen toont de desastreuze resultaten aan van zo’n telefonische triage. De calltakers van de centrale zijn niet altijd in staat de klacht juist in te schatten. Wij zouden het zelf niet altijd van achter een telefoon kunnen bepalen wat een patiënt nodig heeft van zorg.”

Wat willen de spoedartsen dan wel?

“Patiënten kunnen beter zelf uitmaken welke zorg ze nodig hebben”, zegt Stroobants. Hij raadt aan naar de huisartsenwachtpost te gaan of naar spoed als je dat nodig acht.

Wil Volksgezondheid net niet vermijden dat je naar spoed rijdt zonder dat het nodig is?

“Door de makkelijke service van het nummer 1733 zullen minder mensen in een stresssituatie naar spoed rijden omdat ze niet snel genoeg hulp vinden”, zegt Jan Eyckmans van Volksgezondheid. “Veel spoedartsen klagen dat de spoeddienst te veel gezien wordt als een dienst die 24/7 open is. Maar, en dat wil ik duidelijk stellen, natuurlijk mag je nog naar de spoed rijden als je dringend hulp nodig hebt.”

Hoe verdedigt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) het nieuwe systeem van 1733?

De minister vindt de kritiek van de spoedartsen zeer denigrerend voor de calltakers en het project, dat volgens haar op voorhand zeer grondig is geëvalueerd. “We hebben alle vertrouwen in die mensen. Dat zijn geen amateurs of telefonistes die gebruikmaken van dokter Google om een oordeel te vellen. Dat beeld dat de spoedartsen de mensen voorhouden, is totaal verkeerd. De mensen in de noodcentrale die de 1733-lijn bemannen, zullen dezelfde zijn als die van het noodnummer 112.”

Welke andere noodnummers zijn actief en waarvoor moet je ze bellen?

112: is het algemene Europese noodnummer.

100: Brandweer en ambulance: dit nummer bel je bij brand, bij een ernstig ongeval met gewonden en bij dringende hulp van medische aard.

101: Politie: voor dringende politiehulp