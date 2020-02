15.000 besmettingen en 242 doden in één dag door coronavirus: “Niet langer China waar we ons het meest zorgen over moeten maken”

Belgen zondag uit quarantaine

Het zag er goed uit. Er was zicht op een vaccin, het aantal nieuwe besmette gevallen daalde en de epidemie leek wat uit te doven. Maar donderdag kwam nieuws dat niemand verwacht had. De Chinese provincie Hubei, waar het epicentrum Wuhan ligt, meldde dat er een recordaantal nieuwe coronabesmettingen waren bijgekomen. 14.840 om precies te zijn. Ook het dodenaantal steeg op één dag met 242. Dat brengt de totale cijfers in China op bijna 60.000 besmettingen en 1.355 doden.

Maar er zit een simpele verklaring achter die recordstijging. De Chinese overheid heeft namelijk beslist om het aantal besmettingen voortaan anders te tellen. “Voordien was er een officiële besmetting bij een positieve test, maar dat hoeft niet meer. Artsen oordelen nu op basis van de typische letsels en symptomen van het virus. Dat gaat dan vooral over tekenen van pneumonie in de longen. Zijn die er, dan behoor je al tot de besmette gevallen”, zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano en voorzitter van het wetenschappelijk comité dat het virus in ons land opvolgt.

Mensen die negatief testen, maar wel symptomen hebben, worden dus niet meer naar huis gestuurd. Iets wat China tot nu toe in de meeste gevallen wel deed. Van Gucht maakt zich ongerust over de accuraatheid van het nieuwe telsysteem. “Er wordt minder specifiek getest en het risico bestaat dat er ook gevallen geteld worden die niet besmet zijn.”

Met het nieuwe systeem wil China sneller tewerkgaan. “Uit het officiële rapport blijkt dat ze niet meer willen wachten op die labotesten. Zo’n test duurt gemakkelijk een halve dag en ze hebben waarschijnlijk heel wat achterstand opgebouwd. Door de definitie wat losser te interpreteren, kunnen ze sneller een diagnose stellen en ineens behandelen”, zegt Van Gucht.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voorlopig haar cijfers over het aantal besmette Chinezen niet geüpdatet en houdt het bij 44.730. De reden daarvoor zou zijn dat er onzekerheid is over hoe de nieuwe telmethode best bekeken wordt. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

Vietnamees dorp in quarantaine

Ondertussen blijft het virus zich wereldwijd verspreiden en duiken er steeds nieuwe gevallen op in Aziatische landen. In Vietnam werd een dorp van 10.000 inwoners in quarantaine geplaatst uit angst voor de verspreiding van het virus. In Maleisië kwam er ook een nieuwe besmetting bij. En in Japan is een eerste patiënt overleden bij wie het coronavirus was vastgesteld.

Volgens Steven Van Gucht ligt het grootste risico op dit moment niet in China, maar in die omliggende landen. “China doet er alles aan om de ziekte in te perken, maar enkele omliggende landen vormen een groter probleem. Van Indonesië weten we bijvoorbeeld niets. Daar zouden we nochtans wel besmette gevallen verwachten. En ze hebben daar niet dezelfde infrastructuur als in China. Als daar of in andere Aziatische landen nog een grote uitbraak komt, zitten we met een tweede epidemie en dus een groot probleem.”

Creatief met masker: Veel Chinezen tonen zich van hun creatiefste kant om zich te beschermen, van waterflessen tot kartonnen dozen. Zelfs de honden worden niet vergeten. REUTERS

AFP