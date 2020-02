Amerikaans justitieminister: “Tweets Trump maken mijn werk onmogelijk en moeten stoppen”

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr zegt dat de tweets van Donald Trump over zijn ministerie hem het werken onmogelijk maken. Dat verklaarde Barr naar aanleiding van de zaak tegen Trumps ex-adviseur Roger Stone. Het ministerie van Justitie greep daarin in nadat Trump de strafeis van de aanklagers tegen Stone te zwaar en “schandelijk” had genoemd.

“Het is tijd dat het tweeten over zaken en mensen van het ministerie van Justitie stopt”, zei Barr in een interview met ABC News. “Die tweets maken het onmogelijk om ons werk te doen met integriteit.”

“Ik ga niet gepest of beïnvloed worden door gelijk wie, of het nu het Congres, columnisten van een krant of de president is. Ik ga doen wat ik denk dat juist is. En weet je… ik kan mijn werk voor het ministerie niet doen met een constant achtergrondcommentaar dat mij ondermijnt”, zei Barr, die een jaar geleden door Trump werd aangesteld.

Republikeins Senator Lindsey Graham, voorzitter van de juridische commissie die toezicht houdt op het ministerie en een van Trumps trouwste medestanders, had ook al gezegd dat de president niet had mogen tweeten over een lopende zaak.

Aanklagers hadden aanvankelijk zeven à negen jaar celstraf tegen Trumps ex-adviseur Roger Stone geëist, onder meer voor liegen tegen het Congres in het kader van het Rusland-onderzoek. Trump tweette dat die eis veel te zwaar was en dat hij die “gerechtelijke dwaling niet kan toelaten”.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020

Kort daarna greep het ministerie in en zei dat de strafeis verlaagd moest worden. Alle vier de aanklagers die op de zaak zaten, gaven die vervolgens uit handen. Een van hen nam zelfs ontslag.

Trump feliciteerde Barr via Twitter voor zijn tussenkomst, en stuurde nog meerdere tweets over de zaak de wereld in.

Congratulations to Attorney General Bill Barr for taking charge of a case that was totally out of control and perhaps should not have even been brought. Evidence now clearly shows that the Mueller Scam was improperly brought & tainted. Even Bob Mueller lied to Congress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

“Geen politieke inmenging”

In het interview met ABC News verdedigde Barr de tussenkomst van zijn ministerie en verzekerde hij dat die niets te maken had met de president.

Volgens Barr steunde hij de veroordelingen van Stone, maar vond hij de voorgestelde strafmaat buitensporig en had hij dat reeds besproken met zijn medewerkers vóór Trumps tweet. Hij gaf wel toe dat die hem in een moeilijke positie bracht: “Zet je voort met wat jij denkt dat de juiste beslissing is of trek je je terug door de tweet? En dat illustreert zowat hoe verstorend deze tweets kunnen zijn.”

Heeft hij een probleem met de tweets van de president? “Ja. Wel, ik heb een probleem met sommige van zijn tweets.”

Volgens Barr zal hij echter blijven verzekeren dat er geen politieke inmenging is in zijn rol. “En ik ben blij te zeggen dat de president mij nog nooit gevraagd heeft om iets te doen in een strafzaak.”

Witte Huis reageert

Barr was naar eigen zeggen bereid de gevolgen te dragen van zijn kritiek op de president. Hij zei zelfs te hopen dat Trump zou reageren, en het respecteren.

Zo’n twee uur nadat het interview werd uitgezonden, verspreidde het Witte Huis de volgende verklaring: “De president had helemaal geen probleem met de uitspraken en hij (Barr, nvdr.) heeft het recht, net als elke Amerikaanse burger, om publiekelijk zijn mening te uiten. President Trump gebruikt sociale media heel effectief om te vechten voor het Amerikaanse volk tegen onrechtvaardigheden in ons land, waaronder het fake news. De president heeft het volste vertrouwen in justitieminister Barr om zijn job te doen en de wet te handhaven.”