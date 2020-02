Coronavirus Covid-19: 116 doden, passagiers van cruiseschip Westerdam mogen van boord

De voorbije 24 uur zijn in de Chinese provincie Hubei nog eens 116 mensen gestorven door het nieuwe coronavirus Covid-19. Dat melden de autoriteiten vrijdag.

Volgens de lokale gezondheidscommissie zijn in een dag tijd in de provincie 116 mensen overleden en 4.823 nieuwe gevallen vastgesteld. Daarmee stijgt de dodentol in het Chinese vasteland tot 1.483 en het aantal gevallen tot bijna 65.000.

Donderdag werden 242 nieuwe overlijdens en zo’n 15.000 besmettingen gemeld. Die grote toename was onder meer te wijten aan een nieuwe, bredere definitie van de infectiegevallen, luidde het.

Cruiseschip

De passagiers werden aan wal begroet door de premier van Cambodja. Foto: EPA-EFE

Ondertussen mogen de passagiers van het cruiseschip Westerdam na ongeveer twee weken rondvaren op de Aziatische wateren eindelijk van boord. Vrijdag gingen de eerste mensen aan wal in de haven van het Cambodjaanse Sihanoukville. Dat heeft het moederbedrijf van rederij Holland-Amerikalijn (HAL), Carnival Corporation, meegedeeld.

Aan boord van de Westerdam zijn 1.455 passagiers, onder wie twee Belgen en zo’n negentig Nederlanders. Het schip zocht de afgelopen dagen een haven om aan te meren, maar vond die niet vanwege angst voor het nieuwe coronavirus Covid-19. Donderdagochtend meerde het uiteindelijk aan in Sihanoukville.

Nadat het schip was aangemeerd, volgden nog medische controles aan boord. Volgens de Cambodjaanse autoriteiten is bij niemand het virus geconstateerd.

De Westerdam was op een veertiendaagse reis die begon in Hongkong op 1 februari. De gasten zouden eigenlijk op 15 februari van boord gaan in Yokohoma in Japan.

