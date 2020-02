Syrische luchtbescherming onderschept raketten in buurt van Damascus

De Syrische luchtbescherming heeft donderdag verschillende raketten onderschept die vanuit het door Israël bezette deel van de Syrische Golanhoogte boven Damascus werden afgevuurd. Dat meldt het staatspersagentschap Sana.

“Donderdag om 23.45 uur merkte het leger vijandige raketten op die kwamen van de bezette Golanhoogte en onmiddellijk onderschepte de luchtafweer van het leger een aantal van hen voordat ze hun doelen bereikten”, citeert Sana een militaire bron. Het persagentschap gaf geen verdere details.

De raketten die zijn afgevuurd door Israël, waren gericht op verschillende doelen ten zuidwesten van Damascus, laat een Syrische legerbron weten aan het Duitse persagentschap dpa. Volgens inwoners waren ten zuiden van de hoofdstad en in de buurt van de luchthaven explosies te horen.

De Israëlische luchtmacht heeft eerder gelijkaardige aanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië, en zei dat het probeert te voorkomen dat Iran zijn militaire invloed in de regio opbouwt. Iran is een van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad.

Eerder deze maand liet het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat vanuit het Verenigd Koninkrijk de oorlog in Syrië monitort, weten dat bij Israëlische aanvallen zeker 23 Syrische en buitenlandse strijders om het leven kwamen.