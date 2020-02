Treinverkeer geblokkeerd door protesten van inheemse bevolking in Canada

De grootste spoorbedrijven voor vrachtvervoer en passagiers in Canada hebben donderdag een groot deel van hun treinen moeten stilleggen door protesten van de inheemse bevolking. Die kwamen op straat om een kleine gemeenschap in de provincie Brits-Columbia te steunen. Daar wordt gestreden tegen de bouw van een oliepijpleiding die dwars door hun traditionele land zal lopen.

Het bedrijf Via Rail had naar eigen zeggen “geen andere optie” dan alle passagierstreinen in het land stil te leggen. CN Rail, de grootste spoorwegmaatschappij van Canada, kondigde donderdag aan dat ze “gedwongen is om een gedisciplineerde en progressieve sluiting te initiëren van haar activiteiten in Oost-Canada”.

CN Rail annuleerde de voorbije week al meer dan 400 treinen. Verwacht wordt dat er nog protesten zullen volgen op “belangrijke strategische locaties op onze belangrijkste verbinding”, verklaarde de CEO van CN Rail, JJ Ruest, de beslissing om het treinverkeer stil te leggen. Het is om de veiligheid van het “personeel en de manifestanten” te garanderen. Hij spreekt over “illegale blokkades”.

Foto: REUTERS

De manifestanten zeggen dat ze zullen blijven protesteren totdat de federale politie weggaat uit het traditionele land van de Wet’suwet’en, de inheemse bevolking in het noorden van Brits-Colombia. De leiders van die groep blokkeren de toegangsweg tot de constructiesite van een oliepijpleiding. Die zal door het traditionele land van de Wet’suwet’en lopen.

Trans Mountain bevindt zich aan de Canadese westkust. Het gaat om een pijpleiding van meer dan 1.000 kilometer, die vorig jaar werd genationaliseerd. Met de uitbreidingswerken zal de capaciteit voor het transport van ruwe olie worden verdrievoudigd. Daardoor zouden een pak meer olietankers, naar schatting 34 per maand, aanmeren aan de Canadese westkust.