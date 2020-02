Luchthavenpolitie dreigt met staking tijdens krokusvakantie

Zaventem -

De politievakbonden dreigen met een staking op de luchthaven tijdens de krokusvakantie. De kans is groot dat de actie de vakantie-uittocht danig in de war zal sturen. “We hebben volk en middelen tekort”, klinkt het bij de politiemensen op de luchthaven. “We zijn slechts met 400 in plaats van de voorziene 540. Onze hoofdcommissaris is onlangs nog moeten bijspringen in de paspoortcontrole omdat er geen volk was.”