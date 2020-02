Barry Callebaut gaat chocolade in 3D-printen. Dat heeft de Zwitserse chocoladereus vrijdag bekendgemaakt. Het bedrijf is naar eigen zeggen de eerste producent die dit op grote schaal gaat aanbieden.

Barry Callebaut gaat 3D-printing aanbieden via zijn wereldwijde decoratiemerk Mona Lisa. Klanten zullen ingewikkelde creaties op die manier snel en in grote volumes kunnen laten produceren, klinkt het. Het printen zelf zal in Nederland gebeuren, aldus Chief Innovation, Sustainability & Quality Officer Pablo Perversi. Dat zal gebeuren met Belgische chocolade.

Foto: Callebaut

Vandaag kan chocolade al 3D-geprint worden, maar dat is een moeizaam proces. Barry Callebaut heeft nu de nodige 3D-technologie in huis om de chocoladeontwerpen snel en in grote volumes te produceren. Het proces laat ook toe om technisch moeilijke ontwerpen te maken. Zo kan voortaan chocolade worden geprint van amper enkele millimeters dikte, wat handmatig vandaag quasi onmogelijk is.

Het chocoladebedrijf mikt in eerste instantie op topchefs en hotels, koffie- en restaurantketens in Europa. De eerste klant is de Nederlandse hotelketen Van der Valk. Die laat zijn logo - een toekan - in chocolade printen.