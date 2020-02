Financieel expert wordt steeds meer een jobhopper

Wie een carrière als financieel expert op het oog heeft, kiest alsmaar vaker voor een tijdelijke functie. Ofwel jobhoppen de CFO’s en boekhouders zelf in het rond, ofwel laten ze zich uitzenden door een gespecialiseerde intermediair. We vroegen aan enkele financiële specialisten én werkgevers wat de redenen zijn van deze evolutie. Een samenvatting.

De vraag om de cijferberoepers tijdelijk in te schakelen komt van twee kanten. Zowel de bedrijven als de financiële experten zelf zijn voorstander van een niet-bindend partnership. De redenen liggen nogal uit elkaar. De eerste en voornaamste oorzaak voor ondernemingen om een externe te verkiezen boven iemand op de payroll, is heel simpel: ze vinden in het huidige aanbod van de arbeidsmarkt onvoldoende gespecialiseerde profielen die zich willen engageren voor een langetermijnrelatie.

Daar speelt de digitale evolutie een rol in. Waar vroeger alle boekhoudkundige bewerkingen manueel moesten gedaan worden, konden schoolverlaters en juniors makkelijk instromen. Deze functies worden echter in ijltempo afgebouwd, waardoor er bijna uitsluitend nood is aan ervaren en gespecialiseerde vakmensen met analystisch vermogen. Maar die doelgroep is heel schaars, waardoor er moet gevist worden uit de vijver van tijdelijke, externe experts.

Projecten

De tijdelijke financiële hulp wordt ook ingeschakeld voor traditionele redenen, zoals de vervanging van zieke of pas bevallen vaste collega’s. Het intern opvangen van de specifieke kennisbehoefte is immers niet eenvoudig, om de reden die hierboven al werd aangehaald.

De externe experts zijn soms ook maar eventjes nodig omdat de financiële taken op projectbasis worden verknipt. De implementatie van een nieuw softwareprogramma, de upgrade van bepaalde processen of de bijscholing van interne mensen zijn duidelijke, afgelijnde jobs waar de ondernemingen niemand permanent voor in dienst moeten nemen. Een knappe kop die tijdelijk de puntjes op de i komt zetten, is dan meer dan welkom.

