Vlaamse vrouwen waren bang voor zijn boekjes terwijl Peter miljoenen verdiende: “Jarenlang geleefd in web van leugens en bedrog”

Peter Muller maakte faam toen hij in de jaren zestig de tijdschriften Beatbox en Hitweek oprichtte, maar zijn fortuin begon hij pas te vergaren toen hij in 1968 het eerste Nederlandse seksboekje met contactadvertenties op de markt bracht. Elke vrouw, in Nederland, maar ook in Vlaanderen, was bang om een exemplaar van ‘Candy’ in het nachtkastje van haar man te vinden. Maar het boekje - vaste klant op het bovenste schap in het tankstation - werd een doorslaand succes. Afgelopen week verscheen Mullers autobiografie. “Al toen ik met Candy begon, wist ik dat ik mijn levensverhaal eens moest opschrijven.”