Ze ging meer dan 120 keer gratis op restaurant, nu is beruchte tafelschuimster ontoerekeningsvatbaar verklaard: “Ze leeft op andere planeet”

Gent - Meer dan 120 keer ging Nadine W. op restaurant zonder de rekening te betalen. Het leverde haar de naam ‘de schrik van de horeca’ op. De Gentse rechtbank heeft nu beslist om de 49-jarige tafelschuimster te interneren, nadat ze nog eens vijf feiten pleegde in Gent. “Ze lijdt duidelijk aan een geestesstoornis”, zo oordeelde rechter.

“Ze kreeg de titel ‘schrik van de horeca’, maar die term is op haar helemaal niet van toepassing”, opperde de advocaat Peter Gonnissen bij de eerste verschijning van Nadine W. in de Gentse correctionele rechtbank. “Ze heeft eerder hulp nodig, dan een straf.”

Nadine W. ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. Vooral aan de kust bestelde ze keer op keer een croque monsieur of taart met koffie om vervolgens gewoon naar buiten te lopen. Opnieuw en opnieuw. In die mate dat de horeca-uitbaters een eigen informatienetwerk opstelden. Wie de onverbeterlijke tafelschuimster zag opduiken, verwittigde meteen de collega’s én de politie. Al verschillende keren werd een straf tegen “de schrik van de horeca” uitgesproken, maar de vrouw zonder vast adres heeft het nooit gehoord. W. kwam immers niet opdagen in de rechtbank.

Momenteel zit ze wel een jarenlange gevangenisstraf uit, minstens tot 2026. Maar haar advocaat vond die straf dus ongepast. Ook de Gentse rechtbank oordeelde nu dat een internering gepaster is. “Ze lijdt aan een geestesstoornis en heeft een ernstig aangetast beoordelingsvermogen”, zei de rechter tijdens het vonnis.

Op andere planeet

Aanklager Caroline Jonckers vorderde de internering. “De gerechtspsychiater oordeelde dat de beklaagde lijdt aan een geestesstoornis, waardoor ze ontoerekeningsvatbaar is. Ze leeft in haar eigen wereld. De deskundige raadt een opname aan in een FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) aan. ”, klinkt het. De forensisch psycholoog stelde vast dat W. momenteel een IQ van 58 zou hebben. De tafelschuimster werd op affectief en moreel vlak ook als apathisch omschreven. De gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat de vrouw lijdt aan chronische psychotische stoornis. De rechtbank volgde die verslagen, “We zijn uitgebreid in gegaan op de verslagen in het dossier”, klinkt het.

De advocaat van W. was opgelucht na het vonnis. Meester Gonnissen vroeg in de Gentse rechtbank voor de gunst van de opschorting. “Zij heeft een begeleiding nodig in plaats van een straf”, aldus Gonnissen. “Ze leeft op een andere planeet en kan zichzelf niet handhaven. Het gaat niet goed met haar, ze zit momenteel op het randje van een ziekenhuisopname.”