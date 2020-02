Kinderbegeleider stelt plan minister Crevits in vraag

Je kan binnenkort makkelijker kinderbegeleider worden als je over alle nodige competenties beschikt, maar niet het vereiste diploma bezit. “Niet correct”, vindt kinderbegeleider Glenn Van de Wauwer.

Glenn Van de Wauwer (33) uit Hemiksem is al elf jaar aan de slag als begeleider in kinderdagverblijf Hoppaz, een vzw van het UZA. Na een opleiding in de verkoop ging hij een zevende jaar kinderzorg volgen. “Vermits ik van verkoop kwam, had ik een achterstand qua kennis, zoals van kinderziektes. Een halfjaar lang ben ik elke vrijdagnamiddag vrijwillig in een kinderdagverblijf gaan helpen om bij te benen. Op het einde van mijn opleiding volgde ik nog een stage. Ik heb hier hard moeten voor knokken”, vertelt hij.

“Het is niet omdat je een ouder bent dat je de geschikte competenties hebt”

De beslissing van ministers Hilde Crevits en Ben Weyts om voor tien beroepen competenties te laten erkennen die zijn verworven dankzij een eerdere job, hobby’s, vrijwilligerswerk of zelfstudie, vindt hij een kaakslag. “Hilde Crevits zegt in haar betoog: 'Het is niet omdat je tien jaar thuis voor de kinderen gezorgd hebt, dat je geen ervaring hebt opgedaan die zou moeten gehonoreerd worden’."

“Met andere woorden als je al een tijdje ouder bent, kan je als kinderbegeleider aan de slag. Wel, mevrouw de minister, bij deze wil ik u uitnodigen om een dag mee te draaien en ons dan te laten zien dat u het effectief ook kan. Als moeder van twee kinderen zou u dat probleemloos moeten kunnen volgens uzelf. Akkoord dat dit wordt ingevoerd, maar dan voorafgaand aan een of andere opleiding”, betoogt hij.

