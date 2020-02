Drie zussen samen in de zorg: "Perfecte match met familiale werkomgeving"

“Dat we als zussen samenwerken vanuit diverse disciplines, biedt eigenlijk alleen maar voordelen.” (Veerle, Ilse en An, zussen en collega’s bij OC Sint Jan de Deo in Handzame) Foto: Jobat.be

Handzame - An, Ilse en Veerle zijn niet alleen zussen, ze zijn ook collega’s. Vanuit hun verschillende functies bieden ze bij ortho-agogisch centrum Sint Jan de Deo in Handzame ondersteuning aan volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking. “Binnen de warme context van de voorziening komt onze familiale band helemaal tot zijn recht”, luidt het in koor.

Verrijking

Het verhaal van de zussen Vanbecelaere bij Sint Jan de Deo ving 27 jaar geleden aan, toen Ilse (45) er startte als opvoedster. Het is een rol die ze vandaag nog altijd met ongebreideld enthousiasme vervult. Twee jaar later volgde medewerker onthaal en administratie An (50) haar voorbeeld. Jongste zus Veerle (39) vervoegde de rangen veel recenter. Sinds anderhalf jaar zorgt ze als onderhoudsmedewerker mee voor een aangename thuis voor de bewoners.

“Werken in een voorziening met mensen met een beperking was voor mij een onbekend gegeven”, legt Veerle uit. “Mijn zussen vertelden me vooraf hoe die context net een verrijking vormt. Dat klopt helemaal. Je ziet die mensen van meet af aan echt graag. En wat mooi is: die band werkt ook in omgekeerde richting!”

Klankbord

“Dat we als zussen samenwerken, biedt eigenlijk alleen maar voordelen”, vult An aan. “We fungeren als elkaars klankbord en laten niet na om onze mening te delen. Op familiefeesten komt het werk uiteraard wel eens te sprake, maar aan andere boeiende gespreksstof is er eveneens nooit gebrek (lacht).”

Volgens Ilse biedt het werken met mensen met een beperking een grote menselijke meerwaarde. “De scheiding tussen werk en privé is binnen zo’n bijzondere werkomgeving altijd iets kleiner. Je zorgt voor de bewoners, maar zij doen elk op hun manier hetzelfde voor jou. Er ontstaat een wisselwerking, waarbij je jezelf in vraag leert stellen. Onze familiale, sociale karakters sluiten wat mij betreft helemaal aan bij onze werkomgeving.”

Lees meer...

>

>

>