CLUBNIEUWS. Ito loopt knieletsel op na “zuivere strafschop”, Depoitre nog steeds out bij AA Gent

De niet-gefloten strafschop op Antwerp zindert nog na bij Genk: niet alleen om de gemiste punten maar ook door de blessure die slachtoffer Ito daarbij opliep. Bij AA Gent maken ze zich dan weer zorgen om Depoitre, bij rode lantaarn Cercle laten ze vandaag niets aan het toeval over. Uw clubnieuws van de dag.

GENK. Ito loopt knieletsel op na “zuivere strafschop”

In een zeer aangename tweede helft op Antwerp kwam Junya Ito in het slot nog het dichtst bij een treffer. De Japanner werd alleen voor Sinan Bolat na een schouderduw van Seck geraakt door de doelman, maar scheidsrechter Jan Boterberg zag er geen strafschopovertreding in. De VAR bekeek nadien de beelden en stelde vast dat het niet zeker was dat Ito nog bij de bal zou geraakt zijn. Geen clean error en dus ook geen strafschop, al blijft het discutabel. “Een foute beslissing”, zei de Japanner. “Ik kreeg een por in de rug. Voor mij was het een zuivere penalty. Zelf ben ik ontgoocheld. Ik had gehoopt op de drie punten. Maar de jongens zijn blij met een gelijkspel.”

Dubbele pech voor Ito, want aan de ­penaltyfase hield de winger ook nog een omzwachtelde knie over. Vandaag ondergaat hij een medische check-up. (rco)

Samenvatting Antwerp-KRC Genk. Video: Pro League

AA GENT. Depoitre nog steeds out, AS Roma wordt race tegen de klok

Laurent Depoitre miste de voorbije twee duels van Gent door een blessure aan het peesblad van de voetzool. Hij zal er ook vanavond niet bij zijn in Eupen: “Lolo had deze week een goed gevoel, ik zag hem zelfs glimlachen. Hij nam deel aan de training op woensdag, maar moest na veertig minuten alweer afhaken”, zei AA Gent-coach Jess Thorup. “Het wordt een race tegen de klok om hem klaar te stomen voor Roma.”(ssg)

CERCLE BRUGGE. Vandaag training op Stayen

Cercle vertrekt vandaag met 21 man naar Hasselt. In de namiddag word getraind op het kunstgrasveld van Stayen. Kouadio-Yves Dabila is geschorst, Jonathan Panzo, Naomichi Ueda en Calvin Dekuyper reizen mee. Aldom Deuro, Vitinho (geblesseerd) Arne Cassaert en Zorhan Bassong blijven thuis. Er waren gisteren al 350 tickets de deur uit.(kv)

WAASLAND-BEVEREN. Nieuwe stunt op Jan Breydel?

Bij Waasland-Beveren hebben ze niet veel tijd om stil te staan bij de nederlaag tegen Kortrijk. Morgen speelt het alweer op het veld van leider Club Brugge. Kan het de stunt van vorig seizoen herhalen? Toen sleepte het op Jan Breydel een punt uit de brand.

Gisteren stond een recuperatietraining op het programma. Ref Nathan Verboomen moet zaterdag de match in goede banen leiden.(whb)