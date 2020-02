Alessio Castro-Montes klaar voor duel met AA Gent tegen ex-club Eupen: “Druk programma is een voordeel”

Na het povere gelijkspel tegen Anderlecht wil AA Gent vanavond in Eupen niet weer een steek laten vallen in de eindsprint richting Play-off 1. Voor ex-Panda Alessio Castro-Montes (22), die vorige zomer de overstap maakte naar de Buffalo’s, heeft het duel Am Kehrweg nog steeds een speciaal tintje.