Waasland-Beveren-verdediger Daam Foulon is terug na blessureleed: “Het was fijn weer 90 minuten tussen de lijnen te staan”

Daam Foulon (20) stond tegen Kortrijk voor het eerst in anderhalve maand weer in de basis bij Waasland-Beveren. De beloftevolle linksachter kon niet verhinderen dat geel-blauw ten onder ging en Cercle zo weer tot op zes punten nadert. Maar Foulon predikt nu vooral rust: “Aan die laatste plaats moeten we nu niet te veel denken.”