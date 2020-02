Oma weet altijd raad, ook als het over relaties gaat. Op de hoogdag van de liefde trokken wij naar een rusthuis in het Oost-Vlaamse Oordegem om daar te weten te komen hoe het moet: die eeuwige liefde. Rusthuisbewoners Maggie, Jacques en Jeannine, Maurice en Andrea en Evarist en Livina geven ons een kijkje in hun liefdesleven.