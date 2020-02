Bart De Wever scherp voor Magnette: “Ze menen iedereen de wet te kunnen spellen”

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert scherp op de demarche van zijn PS-collega Paul Magnette. “We nemen akte van het dictaat van de PS”, klinkt het. “De derde partij van het land meent iedereen de wet te kunnen spellen en de onderhandelingen in de media te kunnen voeren. De PS wil zelfs verkiezingen uitlokken, enkel en alleen in de hoop om de N-VA te verzwakken en zichzelf te versterken.”

PS-voorzitter Paul Magnette maakt vrijdag voor de zoveelste keer brandhout van een mogelijke federale regering met PS en N-VA. “J’en ai marre”, klinkt het. “Ik ben het beu. Al acht maanden proberen wij te verzoenen wat niet te verzoenen valt. Het is absurd.”

De schuld daarvoor ligt bij N-VA, zegt Magnette onomwonden. “Ze heeft mij nog geen enkel concreet voorstel gedaan. Ze komen altijd met hetzelfde aanzetten: hun programma.” De Franstalige socialisten moeten niet per se in de regering zitten, maakt hij duidelijk, en hebben ook geen schrik voor nieuwe verkiezingen.

N-VA verzwakken

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert scherp. “We nemen akte van het dictaat van de PS”, laat hij in een persbericht aan Belga weten. “De derde partij van het land meent iedereen de wet te kunnen spellen, en de onderhandelingen in de media te kunnen voeren. In weerwil van de Vlaamse kiezer moet er voor de PS een zo links mogelijke regering komen, zonder meerderheid in Vlaanderen.” Volgens De Wever willen de Franstalige socialisten verkiezingen uitlokken, “enkel en alleen in de hoop om de N-VA te verzwakken en zichzelf te versterken.”

De N-VA-kopman benadrukt dat N-VA zich altijd “constructief heeft opgesteld”. De Wever blijft hameren op stappen in de richting van confederalisme. Een “duidelijke evolutie naar Vlaamse en Waalse autonomie”, “om een oplossing te geven aan de steeds grotere democratische verschillen tussen de deelstaten.”

Daarnaast ijveren de Vlaams-nationalisten voor “een kordaat veiligheidsbeleid, met de focus op effectieve strafuitvoering door een modernere justitie en een verstrenging van het migratiebeleid”, een “realistisch energie- en klimaatbeleid met behoud van de jongste kerncentrales”, en “het verderzetten van het socio-economisch herstelbeleid dat in Vlaanderen de werkloosheid naar het laagste niveau ooit bracht terwijl de koopkracht werd verhoogd”, klinkt het verder. “Met de juiste keuzes om in alle regio’s meer mensen aan het werk te krijgen, is het mogelijk om zowel het budget te saneren alsook de koopkracht verder te verhogen. Zowel voor de lage pensioenen, als voor mensen die werken.”

Niet capabel

Ook uit andere politieke hoeken wordt gereageerd op de uitspraak van Magnette. Zo is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez niet te vinden voor nieuwe verkiezingen. “De Belgen hebben gestemd, de bevolking wil een regering, het land heeft nood aan stabiliteit”, tweet hij. “Waarom dan opnieuw op een affiche gaan staan als men niet capabel is om verantwoordelijkheid te nemen en akkoorden te sluiten? De MR werkt voor België.”

Op Twitter lanceerde Bouchez daarop de hashtag #noelections. Die kreeg meteen veel bijval. Ook SP.A-voorzitter Conner Rousseau gebruikte de hashtag, uiteraard met toevoeging van #getshitdone. “Hoofd koel houden en hard werken aan oplossingen. Voor lonen, pensioen, zorg, klimaat & veiligheid. Daarom doe je aan politiek. Mensen hebben al gekozen en zijn dit beu. Ik ook. Wie nu geen oplossingen durft vinden zal dat na nieuwe verkiezingen nog minder doen.”

Les belges ont voté, la population veut légitimement un #begov, le Pays a besoin de stabilité. Alors, pourquoi remettre sa tête sur une affiche si on est pas capable de prendre ses responsabilités et de conclure des accords ? Le @MR_officiel travaille pour la ???? #noelections — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) February 14, 2020