Juventus-trainer Maurizio Sarri krijgt lik op stuk na uitspraak over Italiaanse post

De Italiaanse post ‘Poste Italiane’ heeft Maurizio Sarri lik op stuk gegeven. Ze reageerden daarmee op een uitspraak van de Juventus-coach. Die had op een vraag over de druk als hoofdtrainer van de Italiaanse recordkampioen geantwoord dat “als hij geen druk gewild had, hij dan wel voor de post was gaan werken”.

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de ‘Poste Italiane’. Op Twitter dienen de Italiaanse posterijen hem van antwoord. “We hopen dat meneer Sarri een paar minuutjes van zijn kostbare tijd kan besteden om te leren dat het postkantoor het grootste bedrijf van het land is, dat het door pas afgestudeerden gekozen wordt als één van de meest aantrekkelijke bedrijven om voor te werken, dat het in de top 500 bedrijven ter wereld staat wat betreft werk-privébalans, dat het in 2019 één van de beste prestaties op de beurs liet optekenen en dat het in Italië het bedrijf is met het derde beste imago en reputatie.”

“We zouden meneer Sarri dan ook graag willen uitnodigen om ons dagelijks werk in persoon te komen bijwonen in één van onze 15.000 operatieve kantoren.”