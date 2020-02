Kandidaat-burgemeester van Parijs neemt ontslag na uitlekken sekstape: “Mijn gezin verdient dit niet”

De Franse president Emmanuel Macron moet op zoek naar een nieuwe favoriet voor het burgemeesterschap van Parijs. Zijn beoogde kandidaat Benjamin Griveaux trok zich vrijdag een maand voor de stembusgang terug nadat een compromitterende video was opgedoken op sociale media. Daarin waren seksueel getinte berichten van Griveaux gericht aan een vrouw te zien.

De voormalige regeringswoordvoerder sprak in een reactie van “verachtelijke aanvallen” op zijn privéleven. “Mijn gezin verdient dit niet. Niemand moet blootgesteld worden aan dergelijk misbruik.” Volgens Griveaux zijn hij en zijn gezin al meer dan een jaar het doel van “laster, leugens, geruchten, anonieme aanvallen, de onthulling van gestolen privégesprekken en doodsbedreigingen”.

De berichten werden deze week op Twitter verspreid door een groep die volgens Franse media de verborgen kant van politici en ambtenaren wil onthullen. In videobeelden was onder meer te zien hoe de voormalige woordvoerder van Macron en vader van drie kinderen masturbeert voor de camera. De authenticiteit van de video is nog niet bevestigd, maar de beelden verspreidden zich via sociale media in een razendsnel tempo. “Dit gaat veel te ver”, zegt Griveaux. “Dit moddergooien heeft me diep geraakt. Alsof dat nog niet genoeg was, is nu een nieuwe grens overschreden.”

De regeringspartij heeft nog een andere kandidaat voor het hoogste ambt in Parijs, tegen de wil van Macron in: wiskundige Cédric Villani.

In opiniepeilingen stond Griveaux derde, na huidig burgemeester Anne Hidalgo (PS) en de conservatieve vroegere minister Rachida Dati.