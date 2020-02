In Antwerpen staat de beruchte drugsfamilie van de ‘Visboeren’ voor de rechter. Ze is aan de galg gepraat door de loslippige schoonvader.

De ‘Visboeren’ zijn een begrip in Antwerpen. En al zeker sinds Kris Peeters (CD&V), tot groot jolijt van burgemeester Bart De Wever (N-VA), in 2018 in volle verkiezingscampagne een van de broers ‘Visboer ...