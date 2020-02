Mandatenlijst van Belgische politici toont voor het eerst hoeveel ze verdienen: hoe scoren de toppolitici?

De nieuwe mandatenlijst van het Rekenhof toont dat er in ons land nog steeds veel mandatarissen zijn die meerdere functies en ambten combineren. Nieuw is wel dat we nu voor het eerst inzage krijgen in hoeveel ze voor elk van die mandaten krijgen, al blijft volledige transparantie voorlopig uit. Wij bekeken hoe de mandatenkampioenen van 2017 het in 2018 deden en hoeveel de toppolitici verdienen.