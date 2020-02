Wat moeten we verwachten van storm Dennis? “Het kan pittig worden”

Het zal komend weekend vanaf zondagmiddag opnieuw flink wat waaien met de komst van storm Dennis. Al zal het er minder erg aan toe gaan dan vorig weekend, toen storm Ciara over ons land raasde. “De windstoten zullen minder hoog zijn, maar bereid je toch voor. Het kan nog steeds pittig worden’, waarschuwt weerexpert Nicolas Roose van Noodweer Benelux.

De zuidwestenwind neemt vanaf zaterdag toe met krachtige pieken rond 70 kilometer per uur. Die kunnen in de loop van de avond en nacht toenemen tot 80 kilometer per uur. Vanaf zondagmiddag worden rukwinden verwacht tussen 70 en 90 kilometer per uur. “Bij storm Ciara was het heel duidelijk dat er sprake was van een officiële storm, of het met Dennis ook zo zal zijn is nog niet helemaal duidelijk. Momenteel lijken de rukwinden alleszins minder hoog te zijn”, zegt Nicolas Roose, weerexpert bij Noordweer Benelux.

“Wel worden er net als vorig weekend buien verwacht, wat ervoor kan zorgen dat er felle rukwinden zijn. Ook door de doortocht van een koufront, dat van west naar oost over het land trekt, is er meer kans op krachtige windstoten. Tegen de avond zou het rustiger moeten worden.”

Bloempotten en kippen binnen

Hoewel de storm tot nu toe minder krachtig lijkt dan voorganger Ciara, is het toch aangeraden om voorzichtig te blijven: “Ciara heeft hier en daar voor wat verzwakking gezorgd bij bomen en stellingen. Wees daarom toch nog voorzichtig en parkeer je auto dus niet onder een boom. Wat in de tuin ligt en kan wegwaaien, berg je voor alle zekerheid maar op. Bereid je dus toch voor, want zondagmiddag kan het toch nog pittig worden”, zegt Roose.

Momenteel is er nog geen sprake van code geel. Dat zal ten laatste morgen aangekondigd worden. “We gaan uit van windstoten van 90 kilometer per uur of meer”, zegt weerman David Dehenauw van het KMI. “Maar of het dan officieel een storm wordt, hangt af van het feit of we naar negen beaufort gaan of dat het bij acht blijft. Acht is namelijk ‘stormachtig’, negen is ‘storm’. Ten laatste morgen zal een code geel worden aangekondigd voor zondag als dat nodig is.”

Zachte temperaturen

Met temperaturen tot 15 graden op zondag lijkt de winter veraf. En dat zal volgende week niet anders zijn: “Met storm Dennis is er een aanvoer van een zachte wind afkomstig uit de Azoren, ten westen van Portugal. Hierdoor kunnen we volgende week zachte temperaturen verwachten en is er dus momenteel nog geen sprake van echt winterweer”, aldus Nicolas Roose.