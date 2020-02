VAR blijft voor discussies zorgen in binnen- en buitenland, in Italië zoeken ze de oplossing in het hockey: de challenge

In Antwerp-Genk was er (voor de zoveelste keer) de nodige controverse over de VAR na de niet-gefloten strafschopfase met Ito. Maar ook in het buitenland blijft de videoref de gemoederen beroeren. In Italië zoeken ze naar oplossingen en daarvoor kijken ze ook naar andere sporten. Krijgen we in de Serie A daardoor binnenkort een VAR zoals die nu in het hockey gebruikt wordt? Als het van de clubs afhangt alvast wel en de voetbalbond heeft aangegeven dat het openstaat om te experimenteren met het gebruik van een zogenoemde challenge.

De VAR is vaak omstreden maar in Italië zijn ze eigenlijk erg tevreden over het werk van de videoref maar willen ze vooral de gebruiksmogelijkheden uitbreiden. “We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van de VAR al uitzonderlijke resultaten opleverde. Door te blijven investeren en innoveren, willen we de refs nog meer concrete hulpmiddelen aanbieden. Zonder hun autoriteit aan te tasten”, staat te lezen op de website van de Italiaanse voetbalbond.

De Federazione Italiana Giuoco Calcio legde in de zoektocht naar ideeën zijn oor te luister bij de clubs zelf. Daaruit bleek dat tal van Serie A-teams open staan voor het gebruik van een VAR zoals ze dat nu al in het hockey kennen.

De challenge uit het hockey

In het hockey heeft elk team met een “challenge” de mogelijkheid om in bepaalde spelsituaties zelf aan de videoscheidsrechter te vragen om een fase opnieuw te bekijken. Als die het team gelijk geeft, behouden zij de mogelijkheid om bij een volgende fase hetzelfde te doen. Heeft het team volgens de VAR ongelijk, dan verliezen ze die kans. Je denkt dus maar beter na vooraleer zomaar een challenge aan te vragen...

Foto: BELGAIMAGE

Ook in het tennis werkt men met een dergelijk systeem. Daar wordt Hawk-Eye gebruikt. Als een speler denkt dat er een foute beslissing werd genomen, kan die bij de umpire een review aanvragen. Door het gebruik van verschillende camera’s rond het veld, kan een scheidsrechter dan zien of de bal buiten of binnen is. Ook hier wordt een foute challenge echter afgestraft: per set kan elke speler of speelster zich slechts drie foute challenges aanvragen, dan zijn de credits opgebruikt.

Foto: AFP

Ook in België werd de vraag om dergelijk systeem in te voeren al meermaals gesteld. Eind vorig jaar nog opperde Cercle Brugge voor het gebruik van de challenges in de Jupiler Pro League. Dit nadat ze berekend hadden dat 67 procent van de VAR-beslissingen dit seizoen in hun nadeel genomen waren. Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, wees het idee niet meteen af.

De Italiaanse bond gaat nu met zijn bevindingen naar de FIFA.

Hoe zou het concreet werken?

Als voorbeeld gaan we even terug naar de wedstrijd tussen Antwerp en Racing Genk van woensdagavond. Na 78 minuten wordt Genkenaar Ito door Seck tegen de grond gewerkt. Bij Genk schreeuwen ze om een strafschop, maar scheidsrechter Jan Boterberg geeft geen krimp. De VAR herbekijkt de fase, maar komt niet tussen.

Foto: Photo News

Met het systeem van de challenge, zou Genk op dat moment aan de VAR kunnen vragen om de fase nog eens te herbekijken. Stel dat de VAR Genk int tweede instantie toch gelijk geeft, krijgt het alsnog een strafschop en kunnen ze bij een volgende twijfelachtige fase nog eens om een VAR-review vragen. Krijgt Genk geen gelijk, verliest het zijn recht om een beslissing aan te vechten.

