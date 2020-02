Politie start onderzoek na filmpje vechtpartij: jongen (14) meegelokt en aangevallen

Roeselare - De 14-jarige T.V. uit Izegem werd woensdag door drie tieners in elkaar geslagen vlakbij het station in Roeselare. De vechtersbazen postten het filmpje online en bleven de jongen de voorbije dagen bedreigen. De politie startte een onderzoek op.

T.V., een 14-jarige jongeman uit Izegem die school loopt in Roeselare, was woensdagmiddag na schooltijd op weg naar het station om van daaruit zijn bus naar huis te nemen, toen drie tieners zijn gsm afnamen en hem meelokten naar een verlaten steegje vlakbij het station. “Hij is licht autistisch en besefte niet echt goed wat er gaande was. In een van de garageboxen kreeg hij van de jongeren slaag. Buiten wilde één van de jongeren, iemand die bij hem op school zit, zijn vechterskunsten nog eens etaleren. Een van de anderen maakte van de vechtpartij een filmpje”, aldus de zus van de jongen.

T. kon uiteindelijk toch ontsnappen. Bij de vechtpartij liep hij verwondingen aan zijn buik, ribben en pols op. Samen met zijn familie stapte hij naar de politie en diende hij een klacht in. Een van aanvallers postte het vechtfilmpje online, waarna ook de familie van T. het filmpje deelde om aan te kaarten wat er precies gebeurd was. “Het is toch niet normaal dat jongeren gewoon niet meer veilig zijn in Roeselare. Ik hoop dat dit voorval niet na een weekje gaat gaan liggen, maar dat er aandacht blijft geschonken worden aan dergelijke feiten. Dit mag niet meer gebeuren”, aldus.

De politie startte een onderzoek op. “Dat zouden we ook los van die klacht gedaan hebben. We nemen dit heel ernstig. Voorlopig hebben we geen weet van andere feiten”, aldus Carl Vyncke van de politiezone Riho. De familie van werd inmiddels wel al gecontacteerd door andere ouders. “Zo hoorden we al dat een meisje van tien jaar recent werd aangevallen”, aldus de zus van T. Zij ontfermt zich momenteel over haar broer. De voorbije twee dagen ging T. niet meer naar school. “Hij is onder de indruk van hetgeen er gaande is. Ook na het voorval lieten de jongens hem niet gerust.” Zo kreehij onder andere verschillende dreigberichten en werd er een foto van een pistool naar hem gestuurd. “Dit moet echt stoppen”, aldus zijn zus.

Hoewel het incident zich woensdag buiten de schoolmuren afspeelde, neemt men het voorval ook bij de betrokken school heel ernstig. De vermoedelijke dader werd inmiddels preventief geschorst. “In samenspraak met de familie van de leerlingen hebben we besloten hem ook twee dagen rust te geven. De leerling had ook een doktersattest. Ook naar de toekomst toe zullen we alles nauwgezet opvolgen en de leerlingen op de juiste manier begeleiden”, aldus directeur Gerrit Demulder.