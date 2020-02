Laszlo Bölöni over nakende PO1-deelname en de bekerfinale: “Kunnen we dit nog overtreffen?”

Voor Antwerp volgen de topmatchen elkaar in ijltempo op. Donderdag kwam KRC Genk (1-1) over de vloer. Zondag is Sporting Charleroi aan de beurt. “Dé verrassing van het seizoen”, in de ogen van Laszlo Bölöni.

De Zebra’s tellen één punt meer dan de Great Old en palmen momenteel de derde plaats in. “Charleroi is in grote doen”, ziet ook Bölöni. “Bovendien heeft het twee dagen meer kunnen rusten (na de 2-1-zege tegen KV Mechelen dinsdag, red.). We gaan zo goed mogelijk proberen recupereren.” De straffe notering in het klassement danken de Carolo’s aan hun reeks van zestien matchen waarin ze slechts één keer verloren. “Voor mij is Charleroi dé verrassing van het seizoen. Het is een stabiele club die ieder jaar vasthoudt aan een duidelijke politiek.”

12 punten

Met een voorsprong van twaalf punten op het nummer zeven Zulte Waregem mag Antwerp niet meer naast de top zes grijpen. Er zijn namelijk slechts vijftien punten meer te verdienen. “Het is nu al ‘une saison riche’: op vijf matchen van het einde zijn we quasi zeker van Play-off 1, we spelen de bekerfinale en we proefden van de Europa League. Ook de bouw van het stadion schiet goed op. Ik vraag me af of we nog wel beter kunnen doen.”

Foto: Photo News

Antwerp zit al tweeënhalf jaar in de lift. Bölöni blijft zijn nuchtere zelve. “Weinigen zullen het graag horen, maar ik wil iedereen eraan herinneren dat elk project hoogtes en onvermijdelijk ook laagtes kent. In alle clubs is dat zo: Barcelona, Real Madrid, Juventus, en jammer genoeg, ook Lokeren. Wíj zijn gedurende tweeënhalf jaar alleen maar vooruitgegaan, en dat houdt risico’s in. De verwachtingen liggen veel hoger. Een nederlaag wordt een pak kritischer beoordeeld.”

Aflopende contracten

Op de Bosuil lopen in juni verschillende contracten af. “Dat weet ik, en da’s een van de grote vraagtekens richting de zomer”, aldus Bölöni. Onder meer Bolat zit in dit schuitje. Vooralsnog is er geen nieuw akkoord tussen Antwerp en de sleutelpion getekend. Ook Bölöni heeft er een mening over. “Het is jammer dat de belangen van de club en die van Bolat niet overeenstemmen. Nochtans hebben beide partijen elkaar in tweeënhalf jaar tijd naar een hoger niveau getild. Het zou goed zijn mochten ze toch nog tot een oplossing komen.”

En wat met Bölöni zelf? Ook de Roemeen is na dit seizoen einde contract. “Wanneer het moment zich aandient, gaan we over de toekomst praten. Nog voor de Play-offs? We zullen zien. Het leven van een trainer is niet gemakkelijk, maar ik weet dat ik nog nuttig kan zijn in het voetbal. Of het nu hier, of elders is.”