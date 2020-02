Familie is dolblij wanneer rivier na jaren droogte eindelijk weer begint te stromen

De Castlereagh rivier in het Australische Gilgandra stroomt eindelijk weer. Sinds 2016 was er geen druppel water meer te vinden in de rivierbedding Gilgandra ligt in New South Wales, een regio die getroffen werd door extreme droogte. Na de bosbranden die recentelijk de regio de genadeslag gaven, kwam er dan toch eindelijk regen aan. En dat wierp z’n vruchten af want de rivier vulde zich terug met water … en snel, want in een mum van tijd deinde de rivier uit.