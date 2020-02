Simon Mignolet blikt in Engelse pers vooruit op topper tegen Manchester United: “Het zal ook over mijn verleden bij Liverpool gaan”

Club Brugge-doelman Simon Mignolet verwacht dat zijn verleden als doelman van Liverpool, de aartsrivaal van Manchester United, een item zal worden in Engeland in de aanloop naar het Europa League-treffen tussen blauw-zwart en Man U. “Maar het is niet dat ik Manchester United uit de Europa League zal trappen”, blikt hij vooruit in de Engelse pers.

Volgende week donderdag speelt Club Brugge in de Europa League een topmatch tegen Manchester United. Voor doelman Simon Mignolet betekent de partij een terugkeer naar Engeland sinds hij afgelopen zomer Champions League-winnaar Liverpool ruilde voor een stek als basispion bij blauw-zwart.

“Ik weet dat mijn verleden als speler van Liverpool één van de gespreksonderwerpen zal zijn”, vertelde ‘Big Si’ bij The Mirror. “Maar ik moet gewoon mijn job doen. Het is niet dat ik Manchester United uit de Europa League zal trappen, ik kan ze alleen maar van een doelpunt houden. Hopelijk wordt iemand anders de held voor ons, want dat zou betekenen dat we niet de hele match hebben moeten verdedigen maar wel gescoord hebben.”

Mignolet kwam nog eens terug op zijn keuze om The Reds, die momenteel op kop staan in de Engelse Premier League, te ruilen voor Club Brugge. “Ik zat anderhalf jaar op de bank. Op je 31ste ben je als doelman op de top van je kunnen, dus wil je regelmatig spelen. Als ik nog twee jaar (tot het einde van zijn contract, nvdr) op de bank zou hebben gezeten, zou het moeilijk geweest zijn nog een club te vinden waar ik basispion had kunnen zijn.”