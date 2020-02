Bekerfinale Club Brugge-Antwerp: 20.000 tickets per club en toch géén combiregeling voor supporters

Voor de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp eind maart zal er dan toch géén strikte combiregeling opgelegd worden. Supporters die een ticket kunnen bemachtigen, zullen dus niet verplicht met bussen naar Brussel moeten gaan. De clubs wordt wel gevraagd ‘collectief vervoer maximaal te stimuleren’.

De organisatie van de finale deed al behoorlijk wat stof opwaaien. Een clash tussen Club Brugge en Antwerp is een ‘wedstrijd met hoog risico’, waardoor alle lichten meteen na afloop van de halve finales op rood sprongen bij Voetbalbond, politie en stad Brussel en de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Het resultaat: veel vergaderen, weinig snelle beslissingen. Tot ergernis van zowel Club Brugge als Antwerp.

Eerder deze week werden dan toch de datum en het aanvangsuur van de bekerfinale vastgelegd: zondagmiddag 22 maart om 14u30. Na een nieuwe coördinatievergadering donderdagnamiddag zijn nu ook een aantal andere afspraken gemaakt.

De beslissing over de combiregeling is de opvallendste. Die wettelijke regeling wordt vaak toegepast bij risicowedstrijden en houdt in dat er een beperking wordt opgelegd voor de ticketverdeling én het vervoer van bezoekende supporters. Die laatsten worden dan doorgaans verplicht om met bussen vanaf een vastgelegde plek samen af te reizen naar de thuisploeg, om zo maximaal de beide supportersclans te kunnen scheiden.

Alleen: een bekerfinale wordt per definitie op neutraal terrein gespeeld, waarbij de termen ‘thuisploeg’ en ‘bezoekende ploeg’ enkel worden gebruikt om de tribunes te verdelen. En zowel een thuisploeg als een bezoekende ploeg een combiregeling opleggen, is juridisch en praktisch niet eenvoudig.

Op aandringen van de clubs werd een verplichte combiregeling geschrapt. In principe zijn de fans van zowel Club Brugge als Antwerp, die een ticket voor de bekerfinale kunnen kopen, nu dus vrij in hun keuze op welke manier ze op 22 maart richting Brussel trekken. De clubs moeten wél maximaal collectief vervoer stimuleren. Bovendien moeten supporters van beide clubs zich op de dag van de bekerfinale naar een afgesproken verzamelpunt annex eigen fanzone aan het Koning Boudewijnstadion begeven. Voor Club Brugge is dat parking C, naast de Brusselse ring. Voor Antwerp is dat parking Park, aan het einde van de A12.

Er is nu ook duidelijkheid over het aantal tickets en de prijs. Beide clubs krijgen evenveel tickets: ongeveer 20.000 voor zowel Club als Antwerp. De prijzen liggen in de lijn van vorige bekerfinales. Voor beide clubs liggen die tussen 30 euro voor de goedkoopste plaatsen tot 60 euro voor de duurdere, met een tussencategorie van 45 euro. Voor mindervaliden geldt een gunsttarief van 15 euro, voor beide clubs.

De ticketverkoop voor de finale, die georganiseerd wordt door de clubs, zal nog niet meteen van start gaan. Pas wanneer alle afspraken met alle betrokkenen tot in detail uitgewerkt zijn, zullen de clubs daarover zo snel mogelijk communiceren. Antwerp zal pas ten vroegste volgende week de fans informeren. Wellicht start de ticketverkoop bij beide clubs pas ten vroegste eind februari of begin maart.