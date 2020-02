Frank Vercauteren hoopt in cruciale wedstrijd op meer efficiëntie bij Anderlecht: “Joveljic is een geboren goalgetter”

Alweer de match van de laatste kans. Anderlecht moet winnen op KV Mechelen om Play-off 1 in het vizier te houden. Alleen staat RSCA met slechts 29 doelpunten niet eens in de top 10 van gemaakte goals. Alle hoop dan maar op Dejan Joveljic, de nieuwe Servische spits die de geopereerde Antoine Colassin vervangt.

Club Brugge 51 goals, AA Gent ook. Antwerp 44 en zelfs Kortrijk (35), Moeskroen (34) en STVV (32) hebben meer treffers gemaakt dan Anderlecht.

“Als je kijkt naar die statistieken staan we niet zo goed”, bevestigt RSCA-coach Frank Vercauteren. “Efficiëntie is een werkpunt, maar dat is ook niet zo makkelijk trainbaar. Je kunt wel afwerksituaties creëren, maar vaak heeft het ook te maken met aangeboren talent. Elke ploeg zoekt zo’n speler en Dejan Joveljic is zo iemand. Als hij voor de goal komt, kent hij maar één weg: die naar de netten. Dan geeft hij zijn bal niet meer af tenzij hij echt helemaal vast zit.”

De jonge gehuurde Serviër zal morgen in Mechelen zijn debuut in de basis maken, want Antoine Colassin is geopereerd. Alle ogen zullen dus op hem gericht zijn. “Maar er zal ook kwaliteit rondom Dejan nodig zijn om hem in goeie omstandigheden voor de goal te brengen. Efficiëntie is niet gefocust op die ene spits: de hele ploeg moet efficiënt zijn. De verdedigers of de defensieve middenvelder mogen gerust ook scoren, hoor.”

“Doku weet waarom hij vroeger naast de ploeg viel”

En de voorzetten zullen goed moeten zijn. Françis Amuzu heeft een probleem aan de quadriceps en is onzeker. Marko Pjaca - die andere nieuwkomer - houdt zich klaar. Jéremy Doku moet op de rechterflank ook voor assists en acties zorgen. De tiener heeft een hele evolutie doorgemaakt. “Jérémy is al veel efficiënter geworden dan vroeger”, vervolgt Vercauteren. “In het begin viel Doku vaak naast de ploeg en hij kent de reden heel goed (hij zweefde soms, nvdr). Kijk, Jérémy heeft heel veel potentieel, maar er is ook nog veel werk aan de winkel. Mijn advies is om rustig te blijven. Soms lees ik bepaalde krantenkoppen… Daar ben ik geen voorstander van. Voetjes op de grond. Doku heeft nog een interessante groeimarge en zet stappen, maar laat ons realistisch blijven.”

Met Kompany

Achter de Kazerne kan Anderlecht niet rekenen op Chadli, Roofe, Verschaeren, Gerkens...Maar Kompany en Cobbaut zijn wel weer fit en Lawrence is speelgerechtigd.

Verliezen betekent wel dat Play-off 1 zo goed als weg is. “Is dat zo?”, repliceerde Vercauteren. “Ik kan niet tellen. Mathematisch nog niet. Zolang dat niet het geval is moeten we gewoon naar onszelf kijken. Zelfs als wij alles winnen zijn we nog afhankelijk van andere clubs. Sowieso wordt het tegen het fanatieke Mechelen - hoewel ze 0 op 12 hebben - geen makkelijke partij. Het goeie is dat ik scherpte zag op training. Daarin hebben we ook stappen gezet. Na de match op Gent stonden we er meteen weer. De mentaliteit om elke dag beter te willen doen is meer aanwezig. Dat is een positieve evolutie.”