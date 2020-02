Potentiële kopers Man United worden afgeschrikt door duizelingwekkend prijskaartje, renovatie stadion alleen al kost 240 miljoen euro

Of de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaars van Manchester United, de club op korte termijn effectief zullen verkopen, is nog maar de vraag. Wel staat vast dat toekomstige bieders diep in de buidel zullen mogen tasten. De Glazers vragen zo’n hoog bedrag dat maar twintig mensen in de wereld in staat zouden zijn om Man United te kopen. Bovendien schrikken ook de staat van Old Trafford en het prijskaartje van de renovatie behoorlijk af.

Zo’n 2,9 miljard euro. Dit duizelingwekkende bedrag vraagt de Glazer-familie aan potentiële bieders die Manchester United willen kopen. Financiële experten menen dat slechts twintig mensen in de wereld in staat zijn om een dergelijk bedrag op te hoesten. Alsof deze vraagprijs nog niet hoog genoeg is, zou er nog ongeveer 240 miljoen euro extra nodig zijn voor de renovatie van Old Trafford.

Dit bedrag zou nog maar een indicatie zijn van de geschatte kosten aan het stadion van Man United. De renovatie van Old Trafford belooft namelijk een enorm logistieke puzzel te worden. Zo zouden de werken een uitbreiding van de spoorlijn die grenst aan het stadion teweegbrengen. Bovendien zou ManU tijdens de renovatie van Old Trafford een ander stadion nodig hebben om zijn thuismatchen in af te werken.

De verkoop van Man United zou er komen naar aanleiding van aanhoudende kritiek van de supporters. De achterban van de Red Devils nemen het beleid van CEO Ed Woodward namelijk al enige tijd op de korrel. Woodward is aan de macht sinds het vertrek van voormalig ManU-coach Alex Ferguson en diens rechterhand David Gil, maar hij kon de club nooit naar de hoogtijden van onder Ferguson brengen. Zo staat Man United in de Premier League dit seizoen op een achtste plaats en wist het nog maar negen van zijn 25 wedstrijden te winnen.

Toch is het verre van zeker dat de eveneens fel bekritiseerde Glazer-familie Man United op korte termijn van de hand zal doen. CEO Woodward zei in november namelijk aan magazine United We Stand dat de Glazers niet van plan zijn de club te verkopen: “Gebaseerd op wat ik zie, zitten ze bij Manchester United voor de lange termijn. Ik heb begrepen dat er geen discussies zijn geweest voor een prijs voor de club of iets dergelijks. Elk gesprek dat we voeren is voor de lange termijn.”