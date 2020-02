Russische vrouw met corona gedagvaard na ontsnapping uit quarantaine

Een Russische vrouw is uit een ziekenhuis in Sint-Petersburg ontsnapt, nadat ze daar in quarantaine was geplaatst omdat ze mogelijke besmet was met het coronavirus. De vrouw moet voor de rechtbank verschijnen en riskeert een gedwongen ziekenhuisopname, zo melden de Russische gezondheidsdiensten.

De 32-jarige vrouw werd op 4 februari in het ziekenhuis van Botkine opgenomen met keelpijn na een vakantie in januari in China, waar de uitbraak van het nieuwe coronavirus is ontstaan. Ze moest er 14 dagen in quarantaine blijven.

Drie dagen later slaagde ze er echter in het elektrische slot op haar deur open te breken en te ontsnappen. Ze publiceerde een uitgebreid verslag van de ontsnapping op haar Instagrampagina. Het ziekenhuis diende daarop een klacht in tegen de vrouw en wil haar opnieuw gedwongen in quarantaine plaatsen. Maandag moet de vrouw voor de rechtbank verschijnen.

Rusland heeft officieel geen patiënten meer die besmet zijn met het coronavirus. Woensdag werd de tweede vermoedelijk besmette patiënt, een Chinese burger, uit het ziekenhuis ontslagen. Het land heeft verregaande stappen ondernomen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen, waaronder de sluiting van de 4.250 kilometer lange grens met China.