Mogelijk hinder op luchthaven tijdens krokusvakantie: vakbond dient stakingsaanzegging in bij Skeyes

De christelijke vakbond bij luchtverkeersleider Skeyes heeft een stakingsaanzegging ingediend. De precieze datum is nog niet bekend, maar de kans is groot dat die stakingsdag tijdens de krokusvakantie zal vallen.

Reden van de staking is ongenoegen bij het personeel over de werkdruk en de manier waarop de luchtverkeersleiders “premie-uren” die ze toegekend kregen, kunnen opnemen. Volgens de vakbond loopt dat niet zoals is afgesproken. De stakingsaanzegging is er vrijdagmiddag gekomen nadat de directie van Skeyes tijdens een paritair comité “contractbreuk heeft gepleegd”, aldus vakbondsman Kurt Callaerts.

Callaerts zegt dat de aanzegging vrijdag nog naar de directie zal worden gestuurd. Dan begint een periode van twee weken te lopen waarin een poging tot verzoening volgt. Nadien, “dus vanaf 29 februari”, dixit de vakbondsman, zou er gestaakt kunnen worden.

Als de staking effectief doorgaat, zou die wellicht plaatsvinden op het einde van de krokusvakantie. Die loopt van 24 februari tot 1 maart en is traditioneel een periode waarin veel gezinnen het vliegtuig nemen om op reis te gaan.