Wouter Vrancken voor ‘match van de waarheid’ met KV Mechelen: “Anderlecht moet winnen. Wij willen winnen”

Kraker in de strijd voor PO1. Outsider KV Mechelen (achtste plaats, 34 punten) ontvangt zaterdagavond het achtervolgende Anderlecht (negende plaats, 34 punten). Wie wint doet nog mee voor PO1, wie verliest ligt zo goed als zeker uit de race voor de top zes. KV-coach Wouter Vrancken legt de druk bij paars-wit. “Een must win game? Voor Anderlecht wel”.

Na een op sportief vlak fabelachtig 2019 is het jaar 2020 KV Mechelen voorlopig veel minder gunstig gezind. KV pakte 0 op 12 en ziet een eerste mogelijke deelname aan PO1 stilaan door de vingers glippen. Alleen met een overwinning blijft KV straks in de running voor zijn stiekeme droom. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Anderlecht, al is het daar meer van moeten. Dat beseft ook Wouter Vrancken.

“Eerst degradatiekandidaat, nu outsider voor PO1”

“Een must win game? Voor Anderlecht wel. Zij moeten winnen. Wij willen vooral heel erg graag winnen. We praten niet meer over PO1 (sinds het verlies op Cercle, red.) maar we willen wel zo snel mogelijk terug punten beginnen pakken. En als we het toch over PO1 moeten hebben. In het begin van het seizoen waren we zogezegd nog een degradatiekandidaat. Nu zijn we nog altijd een outsider voor PO1. Dat geeft toch wel aan dat we dit seizoen iets positiefs hebben gerealiseerd.”

Toch snakken ze bij KV naar die eerste overwinning in 2020. “Natuurlijk. Het is toch logisch dat iedereen nog eens wil winnen als we vier keer op rij hebben verloren. Ook omdat we het gevoel hebben dat we tegen Standard (2-3), AA Gent (0-3) en in Charleroi (2-1) meer verdienden. We hebben in 2020 nog niet gekregen wat we verdienden. Daar moeten we verandering in proberen brengen.”

Geen extra motivatie

De omstandigheden spelen volgens Vrancken in het voordeel van zijn ploeg. “We spelen voor een vol huis (16.500 toeschouwers, red.) tegen een ploeg die moet winnen. Thuis tegen Genk (3-1) en Antwerp (3-1) hebben we al getoond tot wat we in staat zijn tegen ploegen die hier komen spelen om te winnen.”

Naast het verdedigen van de eigen PO1-kansen kan KV ook zijn historische vijand Anderlecht definitief uitschakelen voor de top zes. Een extra motivatie? “Nee, we zoeken alleen motivatie bij onszelf. We voetballen niet om iemand anders te kunnen uitschakelen. We voetballen om zelf nog eens te kunnen vieren. Zodat we nog eens blij en niet ontgoocheld kunnen zijn na een wedstrijd. Dat gevoel hebben we in 2020 nog niet gehad.”